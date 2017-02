Atletas da seleção sub-20 se envolvem em confusão com uruguaios

Briga

A tensão tomou conta da seleção brasileira sub-20 após o apito final da vitória por 1 a 0 sobre a Venezuela, pelo Sul-Americano Sub-20. De acordo com o GloboEsporte.com, quando a equipe comandada por Rogério Micale se encaminhava para o túnel de saída do Estádio Atahualpa, atletas brasileiros se envolveram em uma briga com jogadores do Uruguai, que se preparavam para entrar em campo logo em seguida, diante da Colômbia.



Os uruguaios teria começado a provocar os atletas da seleção brasileira, e um deles desferiu um pontapé no atacante Geovanny. O incidente rendeu uma troca de agressões, que só terminou com a intervenção de integrantes de ambas as comissões técnicas.



A CBF confirmou a briga, e detalhou sua versão sobre o ocorrido ao site:



- Os vestiários de Brasil e Uruguai ficavam lado a lado. Após o término da partida entre Brasil e Venezuela, enquanto os jogadores da seleção brasileira subiam as escadas, os uruguaios estavam do lado de fora do seu vestiário, em área comum às equipes. Houve um principio de confusão entre os jogadores, logo apartado pelas comissões técnicas dos dois países.



A competição é marcada por rodadas triplas em um estádio.