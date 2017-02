Atlético de Madrid vence Bayer Leverkusen e abre boa vantagem nas oitavas da Liga dos Campeões

Quase lá

O Atlético de Madrid jogou melhor e venceu o Bayer Leverkusen por 4 a 2, nesta terça-feira, dentro da BayArena, no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida de volta será no dia 15, às 16h45min. O técnico Diego Simeone não poderá contar com Gabi e Filipe Luís, que estão suspensos.

O time da casa escapou de sair com uma desvantagem ainda maior na primeira etapa graças ao goleiro Leno. Se o Atlético não tinha o controle da partida no início, criou as oportunidades mais perigosas e conseguiu dominar em campo. O Leverkusen teve problemas para ter uma saída de bola de qualidade e, com o time nervoso, sofreu com as investidas dos espanhóis.

Aos 15min, começou a contagem na Alemanha. Saúl fez bela jogada individual pela direita, entrou na área, limpou a zaga e chutou colocado, fazendo belo gol. Com melhor movimentação, os visitantes ampliaram pouco depois, aos 24. Após erro de Dragovic no meio, Gameiro recuperou a bola, carregou até a área e achou Griezmann livre. O francês completou e marcou 2 a 0.

Logo no início da segunda etapa a história ameaçou mudar. Aos três minutos, Bellarabi começou a jogada na intermediária, tocou para o lado e entrou na área para receber o cruzamento de Henrichs. O camisa 38 só desviou e colocou 2 a 1 no placar. Aos 12min, no entanto, Dragovic fez falta em Gameiro, o destaque do jogo, perto da linha da área. O juiz, porém, assinalou o pênalti. O próprio francês foi para a cobrança e marcou mais um para o Atlético.

O jogo voltou a ganhar emoção aos 22, mesmo com os espanhóis melhores em campo. Após jogada construída pelo lado esquerdo, Moyà deu rebote na coxa de Savic, que acabou mandando a bola contra o próprio patrimônio, fazendo 3 a 2. A partir daí, o time alemão tomou conta das ações ofensivas e levou muito perigo aos adversários. Mas quem não faz, leva. Aos 40min, após cobrança de lateral, Vrsaljko cruzou na cabeça de Fernando Torres, que apareceu sozinho para colocar para dentro do gol e deixar o Atletico mais confortável.

