Atlético-MG enfrentará Chapecoense com time alternativo

Atlético-MG e Chapecoense se enfrentam pela terceira rodada da Primeira Liga, nesta quarta-feira de cinzas, às 19:30, na Arena Condá. Hyuri, que era especulado no time, está de volta ao futebol chinês e não participará da partida.



Na tabela da competição, O Atlético ocupa a vice-liderança, com uma vitória e uma derrota, e a Chape vem logo depois, com apenas um ponto, conquistado no empate contra o Joinville, na primeira rodada.



Visualizando um maior aproveitamento do time, o diretor de futebol da Chapecoense, Maringá, acredita que disputar a partida com o elenco que vai jogar a Libertadores é uma ótima forma de treinar o time. Apesar disso, a lista de jogadores será divulgada minutos antes da partida.

Enquanto isso, o Atlético-MG vai à Arena Condá com um time alternativo, formado por Uilson; Carlos Cesar, Jesiel, Natan e Leonan; Yago, Ralph, Carlos Eduardo e Cazares; Clayton e Rafael Moura. A única modificação que deve ser feita pelo técnico é a entrada de Felipe Santana no lugar de Natan.



