Atlético-PR reclama de insultos raciais da torcida após vitória contra Deportivo Capiatá-PAR 

Polêmica

Logo após garantir a classificação na Copa Libertadores, jogadores do Atlético-PR foram alvo de atitudes lamentáveis da torcida do Deportivo Capiatá-PAR, no estádio Erico Galeado, na região metropolitana de Assunção. Atletas foram alvos de insultos raciais.

Na comemoração da classificação para a fase de grupos, ainda no campo, os meias Carlos Alberto e Nikão acusaram os torcedores paraguaios de os chamarem de "macaco". O experiente meio-campista foi tirar satisfação e acabou contido por Grafite.

Leia mais

Botafogo passa pelo Olimpia nos pênaltis e garante lugar na fase de grupos

Atlético-PR reverte vantagem, vence fora e elimina Deportivo Capiatá-PAR

Brenner tem média superior a um gol por jogo com a camisa do Inter



— Infelizmente, a gente ainda vê situações como essa. O cara me chamando de macaco — disse o camisa 19.

— Eu não vi o que aconteceu, mas ele estava nervoso com o torcedor. Devem ter falado alguma coisa — completou o centroavante.

O técnico Paulo Autuori foi mais enfático. O comandante atleticano falou duramente sobre o caso após a partida, em coletiva de imprensa, e cobrou maior repercussão. O comandante estava indignado com a injúria racial vinda das arquibancadas.

— América do Sul me parece uma república das bananas, em que tudo pode. O Nikão foi chamado de macaco, outros jogadores também, jogaram garrafas, as bolas sumiram. Assim nós vamos continuar patinando no futebol. Na Europa já tem punições faz tempo. A diferença é que lá eles agem, aqui ninguém faz nada — enfatizou.

No Twitter, o Furacão também se manifestou:

— Lamentável caso de racismo após o apito final. Lembrando que somos todos rubro e negros — afirmou o clube.

* Lancepress