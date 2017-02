Barcelona joga mal, mas bate Leganés com dois gols de Messi

2 a 1

O Barcelona voltou a jogar mal, mas superou o Leganés por 2 a 1, no Camp Nou, neste domingo. Lionel Messi marcou os dois gols – o segundo já no fim da partida – que mantêm os catalães na cola do Real Madrid no Campeonato Espanhol. O argentino, agora, é o artilheiro da competição, com 19 gols. Com o resultado, o Barça foi a 51 pontos e voltou à segunda colocação, um ponto atrás do Real Madrid – que tem dois jogos a menos na tabela. O Leganés está em 17º, com 18, na beira da zona do rebaixamento.

A partida contra o Leganés marcou um momento histórico para o Barça, que pela primeira vez na sua história entrou com apenas um espanhol no time titular – Sergi Roberto foi o único representante nacional. O jogo também poderia ser o início de uma mudança após a goleada sofrida para o PSG por 4 a 0, no Parque dos Príncipes, pela Liga dos Campeões. A equipe catalã quis espantar o fantasma de mais uma zebra logo no início. Em cruzamento de Suárez, Messi apareceu no meio da área para abrir o placar.

O gol logo no início poderia ser o prenúncio de uma goleada no Camp Nou. Mas não foi o que aconteceu. O Leganés equilibrou as ações e passou a ameaçar o time da casa. Ter Stegen fez duas excelentes defesas no primeiro tempo, que salvaram o Barça do empate. Do outro lado, Messi também perdeu boa chance de fazer o segundo.

O panorama não se alterou na etapa final. O Barcelona seguiu apático e viveu de lampejos do trio MSN. E o Leganés permaneceu com perigo no ataque, e Ter Stegen se transformava no grande nome da partida. De tanto criar chances, os visitantes empataram, com gol de Unai López.

O Barcelona não se encontrava em campo, mas achou o gol da vitória em lance de genialidade de Neymar aos 44min do segundo tempo. O brasileiro rabiscou na área e foi derrubado. Na cobrança do pênalti, Messi bateu e marcou o seu 19º na temporada, assumindo a artilharia isolada da competição.

