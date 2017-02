Barcelona volta a mirar jovem da seleção portuguesa 

Mercado da bola

O brasileiro Rafinha pode ganhar um concorrente de peso a partir da próxima temporada. Isto porque, de acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona seguirá forte na corrida pelo português Bernardo Silva, do Monaco.

O meia, conforme frisa o diário catalão, já foi alvo do Barça na janela de transferências de janeiro. A possibilidade do jovem de 22 anos ir para a Espanha, contudo, se tornou inviável após Arda Turan, outro jogador do meio-campo, ter recusado uma oferta da China.

O "Mundo Deportivo" também informa que Robert Fernández, diretor técnico do Barcelona, esteve no Principado no último fim de semana para observar o jogador da seleção portuguesa, que se destacou diante do Nice e do Paris Saint-Germain - os dois últimos compromissos do líder do Francês.

Revelado pelo Benfica, Bernardo Silva está em sua terceira temporada a serviço do Monaco. Ele soma oito gols em 34 partidas oficiais em 2016/17.

