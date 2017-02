Barrios despista sobre o futuro e vibra por entrar bem no Palmeiras

Incertezas

O futuro de Barrios no Palmeiras ainda não está definido. Embora seu contrato acabe apenas no meio de 2018, o atacante já despertou atenção de outras equipes no Brasil. Reserva, o camisa 8 entrou bem contra o Linense, fez um gol e preferiu não se aprofundar sobre o que acontecerá. Sua meta ainda é deixar uma imagem melhor em 2017.

— Vamos ver (se o gol mudará seu destino). A gente sabe que com o mercado tem opções. Não só eu, mas muitos jogadores com possibilidade de sair. Fico contente, porque tem time interessado. Fiz as coisas bem no Palmeiras, e as pessoas lembram. Tive o azar de me machucar algumas vezes em 2016, mas fiz uma boa pré-temporada para 2017 ser de outra maneira. E, graças a Deus, estou entrando e ajudando o time com gols — resumiu o jogador, em entrevista à ESPN Brasil.

Leia mais:

Gabriel Jesus deixa o hospital e vai se recuperar da cirurgia em Manchester

"Novo Messi" marca e garante vitória do Milan sobre a Fiorentina

Autuori elogia quebra de paradigma e coragem da dupla Atletiba

Antes do jogo contra o Ituano, Barrios chegou a ficar fora de dois treinos para realizar atividades físicas separado do elenco e não foi relacionado para aquela partida. Na última semana, fez bons trabalhos e entrou no segundo tempo do jogo deste domingo. Disputando com Willian e Alecsandro, o paraguaio em breve terá também a concorrência com Borja. Segundo o camisa 8, a briga pela titularidade será sadia entre os centroavantes.

— Eu me sinto muito melhor. Sou o atacante que menos jogou porque o treinador está testando o time ainda, não está 100% definido. Quando eu entro, faço meu trabalho para que o treinador possa confiar em mim. Quando tiver a oportunidade, quero aproveitar — completou.

Barrios tem todos os seus gastos pagos pela Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, e na renovação de contrato com a empresa, os valores envolvendo o atacante foram separados do acordo para exposição das marcas. Caso ele seja negociado, esta quantia (que ao todo beira R$ 1 milhão, não apenas com salários) deixa de ser paga ao clube.