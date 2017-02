Bastia perde um ponto por insultos racistas a Balotelli

Punição





Foto: VALERY HACHE / VALERY HACHE / AFP

A comissão disciplinar do Campeonato Francês anunciou, nesta quinta-feira, que o Bastia foi punido com a perda de um ponto e três jogos de de campo, depois dos torcedores insultarem o italiano Mario Balotelli com gritos racistas. O Bastia é o vice lanterna da Ligue 1 e ficou com 22 pontos, validada a punição da federação. O time agora está empatado em pontos com o lanterna Lorient.

As agressões aconteceram dia 20 de janeiro, quando o Nice visitou a equipe e os torcedores imitaram gritos de macacos toda vez que o atacante tocava na bola.

Os organizados do Bastia também atiraram pedras ao ônibus dos visitantes antes do jogo.