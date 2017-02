Bauza: "Me imagino levando a taça para o Papa, com o Messi de capitão"

O chefe fala





Edgardo Bauza, técnico da seleção da Argentina, é um dos poucos homens que podem opinar na vida do melhor jogador de futebol do mundo: Lionel Messi. Bauza, assim como Luis Enrique no Barcelona, ostenta a carta mais forte do baralho e conversou com a AFP tranquilo, no prédio da Federação de Futebol Argentino(AFA).

Rodeado por vários campos e com a paisagem de centenas de troféus ao fundo, Bauza não tem problemas em dizer que sonha em "levar a Copa do Mundo para o papa Francisco, com Messi de capitão".

Como é ser treinador da seleção argentina e de Messi?

É muito importante, porque, na Argentina, levamos a seleção muito a sério. Eu convivo com a pressão, porque aqui precisamos ganhar sempre e, às vezes não é assim. Temos que jogar bem e não conseguimos de vez em quando. Ter Messi não é pressão, é vantagem.

A A rgentina precisa de Messi feliz?

O jogador de futebol é feliz quando joga e ganha, mas no meio do caminho pode não ser tão feliz assim. Eu o vejo feliz no Barcelona, com sua família e tudo. Obviamente que, se ele está contente, o rendimento pode ser melhor.

Existe a história que Pep Guardiola diz que nunca se deve tirar Messi de campo. É assim?

Ele não gosta de sair, quer estar sempre. É uma das coisas que o pressiona. Quer jogar sempre e não quer descansar. Faz parte da sua personalidade.

O que você acha sobre Messi ainda não ter renovado com o Barcelona?

Não tenho que me meter nesse assunto. O que ele decidir vai ser melhor para ele. Seja no Barcelona ou no Manchester City, para mim vai ser o mesmo. O importante é que a decisão passe por ele, eu só quero que ele jogue e nada mais.

Como o considera qualitativamente na história?

Eu coloco Messi como um dos melhores da história do futebol. Por isso, vamos tentar lutar para chegar à final do Mundial e vencer. Isso terminaria de colocá-lo entre os melhores. Existem pessoas que se atrevem a dizer que não é o melhor porque não ganhou com a Argentina. Não funciona assim. Querem compará-lo com Diego Maradona, mas era outro futebol.

O que você acha das críticas de Sergio Aguero e de Gonzalo Higuaín sobre sua seleção?

Acho que os argentinos são muito exigentes e se joga pelo resultado. O torcedor argentino é assim, é fanático e duro.

Por que você não convoca Mauro Icardi?

Hoje o titular é Higuaín e também tem o Lucas Pratto. Em qualquer momento, vai chegar a hora de Icardi. Estamos acompanhando ele e outros jogadores.

Maradona te chamar de traidor por se reunir com Icardi te incomoda?

Suas palavras chegaram até mim, mas não doeu. Diego é um pedaço da história da seleção e ele pode pensar e falar o que quiser. Não vou contestar.

O futuro da seleção está na Juventus, com Paulo Dybala?

Eu acho que ele já está quase consagrado. Pela sua pouca idade, ele pode terminar de se consagrar na Copa de 2018.

Como está Di María, estrela do PSG?

Acho que está feliz no clube. Saiu de um momento que era difícil fazer gols e agora vai ficar mais tranquilo. Tranquilo pode nos dar muitas alegrias.

O que você acha do momento do futebol argentino, com os clubes quase falidos e o torneio que não começa?

Para a seleção, o problema do futebol argentino não atrapalha. Noventa por cento dos jogadores está no Exterior, em times do primeiro escalão. O que eu quero é que isso termine rápido.

Vai pedir ajuda ao papa Francisco para ganhar o Mundial?

Não vou pedir ajuda, porque ele já tem muitos problemas. Me imagino levando a taça pra ele, com Messi como capitão. Não consigo pensar nessa profissão sem sonhar em ser campeão.