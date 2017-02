Bauza vê Messi "feliz no Barcelona"

Sem problemas





Foto: JOSEP LAGO / AFP





O técnico da seleção argentina, Edgardo Bauza, afirmou que vê a estrela Lionel Messi "feliz no Barcelona" e que é preciso manter o craque contente, porque assim "seu rendimento pode ser ainda melhor".

Em meio à imensidão de rumores, depois de Messi não comemorar ao marcar de pênalti o gol da vitória contra o Leganés (2-1), no último domingo, Bauza opinou:

– Eu o vejo feliz em Barcelona, com sua família. Obviamente que, se Leo está feliz, o seu rendimento pode ser melhor. É importante que ele esteja animado.

Bauza indicou, nesta quarta-feira, que "o jogador de futebol é feliz quando joga e ganha, mas que durante a carreira tem momentos que não está satisfeito".

O treinador argentino afirmou que não quer se intrometer na negociação de renovação do craque com o clube catalão, mas garantiu que Messi vai jogar bem "no Barcelona, no Manchester City, em qualquer lugar".

Além disso, Bauza contou que coloca Messi na lista de melhores jogadores da história do futebol e acrescentou que "vamos tentar lugar com todos juntos para chegar à final da Copa do Mundo e ganhar. Isso seria definitivo para colocá-lo entre os melhores".