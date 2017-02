Bayern encara Ingolstadt, mas com um olho no Arsenal 

Campeonato Alemão

Time de Rafinha (13) e Thomas Müller só empatou com o Schalke em casa na última rodada

Time de Rafinha (13) e Thomas Müller só empatou com o Schalke em casa na última rodada Foto: Guenter SCHIFFMANN / AFP

O Bayern de Munique enfrentará neste sábado o modesto Ingolstadt (17º colocado), em uma partida que dará a oportunidade ao líder da Bundesliga de garantir a vantagem de quatro pontos sobre seu principal perseguidor, o RB Leipzig , que no domingo recebe o Hamburgo (16º).



A equipe do técnico Carlo Ancelotti — que tropeçou em casa ao empatar em 1 a 1 com o Schalke (12º) na última rodada — terá pela frente um confronto teoricamente acessível, mesmo longe de seus domínios, mas estará com a cabeça na disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, cinco dias depois.

Leia mais:

Copa da Alemanha: Bayern pega o Schalke e Dortmund encara o Lotte

Bayern rebate declaração de Douglas Costa: "Tentativa de aumento de salário"

Brasil fará amistoso contra a Argentina na Austrália, em junho

O Ingolstadt nunca venceu o time bávaro (quatro derrotas, 13 gols sofridos e dois a favor no confronto) e terá pela frente um velho algoz, o atacante polonês Robert Lewandowski, acostumado a balançar as redes contra o pequeno clube.

Já o Leipzig recebe em casa o Hamburgo, equipe que, apesar de sua discreta posição na tabela, vem de duas vitórias seguidas (Bundesliga e Copa da Alemanha).

Na quarta colocação e também de olho na Champions (na qual enfrenta o Benfica na próxima terça-feira), o Borussia Dortmund terá pela frente o Darmstadt, lanterninha do Campeonato Alemão.

Apesar de ter perdido apenas três jogos na temporada os muitos empates (sete) dificultaram a situação do Borussia Dortmund na briga pelo título alemão, com 12 pontos a menos que o Bayern.

O terceiro colocado, o Eintracht Frankfurt, também tentará se aproximar nos líderes, mas não terá vida fácil contra o Bayer Leverkusen (9º) fora de casa.

*AFP