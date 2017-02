Bellucci recupera posto de número 1 do Brasil no tênis masculino

75º do mundo

O cearense Thiago Monteiro, 22 anos, permaneceu apenas uma semana no posto de número 1 do Brasil do tênis masculino.

Nesta segunda-feira, a ATP divulgou a atualização semanal da lista, e o paulista Thomaz Bellucci, 29 anos, recuperou a condição de tenista mais bem ranqueado do país. Depois de somar 90 pontos com a semifinal no ATP 250 de Quito na semana passada, Bellucci ganhou 25 posições e agora ocupa a 75ª posição, com 676 pontos.

Já Monteiro até subiu um degrau no ranking e aparece em 84º lugar, com 645 pontos. O paulista Rogerio Dutra Silva, 33 anos, é outro brasileiro no Top 100. Com 628 pontos, Rogerinho é o 88º do mundo.

O britânico Andy Murray, 29 anos, continua na liderança do ranking da ATP, com 11.540 pontos, 1.715 pontos A frente do sérvio Novak Djokovic, o segundo colocado. A única mudança no Top 10 foi a troca de posição entre Roger Federer e Gael Monfils. Campeão do Aberto da Austrália no fim de janeiro, o suíço ultrapassou o francês e agora é o 9º do ranking.

*ZHESPORTES