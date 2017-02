Bellucci vence argentino, está na semi do ATP de Quito e volta a ser o número 1 do Brasil

Tênis

Thomaz Bellucci está na semifinal do ATP de Quito. Nesta sexta-feira, o tenista venceu com facilidade o argentino Renzo Olivo por 6/2 e 6/1, nas quartas de final do torneio equatoriano. Agora, espera pelo vencedor do confronto entre Victor Estrella Burgos e Federico Gaio para conhecer o próximo oponente.

— Hoje joguei muito bem. Estive sólido nos pontos importantes — disse o brasileiro após a vitória.



O resultado recoloca Bellucci na primeira posição dos tenistas brasileiros. Na atualização do ranking, segunda-feira, ele ultrapassará Thiago Monteiro com os 90 pontos que garantiu após a vitória. Neste momento, Bellucci estaria chegando ao 75º lugar. A chegada à final o colocaria na posição 65. O título, ao 54º lugar.



Bellucci é o único representante do Brasil que ainda está no torneio. Se avançar à final, irá encarar o vencedor do duelo entre o italiano Paolo Lorenzi e o espanhol Albert Ramos-Vinolas.

