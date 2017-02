Bellucci vence Nishikori e alcança uma das maiores vitórias da carreira

Tênis

Thomaz Bellucci conquistou uma das maiores vitórias da carreira na noite desta terça-feira. Diante do maior favorito ao título do Rio Open, o japonês Kei Nishikori, número 5 do mundo, o brasileiro teve uma atuação sólida e venceu por 6/4 e 6/3 em 1h19min.

Bellucci vinha de duas derrotas consecutivas no Rio. Em 2015, havia sido superado por Rafael Nadal. Ano passado, tinha perdido para Alexandr Dolgopolov.



Com a vitória sobre um dos melhores tenistas do mundo, o brasileiro de quebra alcança uma das maiores vitórias da carreira iniciada em 2005. Sua principal até hoje foi em 2011, contra Andy Murray, então número 4 do mundo, em Madri.



Na segunda rodada, Bellucci enfrenta o também brasileiro Thiago Monteiro, que havia vencido pouco antes o português Gastão Elias.

