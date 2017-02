Benfica derrota o Chaves na Luz e garante mais uma rodada na ponta

Campeonato Português

O Benfica recebeu o Chaves nesta sexta-feira, no primeiro dia da 23ª rodada do Campeonato Português, e sofreu para conseguir uma vitória sobre uma das surpresas da competição. Mitroglou (dois) e Rafa marcaram para o Encarnado, com o brasileiro Renan Bressan fazendo dos visitantes, e o time de Lisboa venceu por 3 a 1.

Com o resultado, o Benfica chegou aos 57 pontos na tabela, quatro a mais que o Porto, que faz o Dérbi da Invicta contra o Boavista no domingo. O Chaves é o sétimo colocado com 32, e pode ser alcançado justamente pelo rival do Dragão, e o Vitória de Setúbal. Na próxima rodada, o Encarnado visita o Feirense.

A partida foi equilibrada, e o Chaves deu muito trabalho ao Benfica. Não se intimidou no Estádio da Luz. Mas ainda assim, o Encarnado saiu na frente com gol polêmico. Após cruzamento de Semedo, Mitroglou disputou bola com Massaia, que caiu e ficou pedindo falta, cabeceou para o gol e abriu o placar.

O Chaves continuou forte nos contra-ataques. Acabou empatando no fim do primeiro tempo. Bressan recebeu de fora da área e acertou um bonito chute, que Éderson não alcançou.

No segundo tempo, o Benfica voltou decidido a garantir a vitória. E contou outra vez com um passe de Semedo, destaque do time na temporada. O lateral-direito recebeu na área, buscou Mitroglou, mas passou pelo grego e Rafa aproveitou para recolocar o Encarnado na frente outra vez.

No fim da partida, Jonas ajeitou a bola de cabeça e Mitroglou sacramentou de vez a vitória do Benfica.

