Bento Vôlei enfrenta o campeão do mundo pela Superliga

O Bento Vôlei/Isabela volta a jogar longe do Rio Grande do Sul. A equipe de Bento Gonçalves enfrentará, em Minas Gerais, o Sada Cruzeiro. O adversário é o atual campeão mundial, líder e o único invicto na Superliga 2016/2017. A partida, válida pela sétima rodada do returno, ocorre na tarde de sábado, às 14h10min, no Ginásio Riacho, com transmissão para todo Brasil pela RedeTV!.

O Bento Vôlei/Isabela chega ao confronto após boas atuações jogando longe de seus domínios, contra o SESI-SP e Taubaté, onde se destacaram a qualidade do bloqueio e a atitude do time dentro da quadra. Na última rodada, jogando no Ginásio Municipal de Esportes, o Bento Vôlei não conseguiu obter sucesso frente ao Campinas/Vôlei Brasil Kirin. Já o Sada Cruzeiro vem de vitória por 3 sets 0, fora de casa, no clássico contra o Minas Tênis Clube.

– É um grande desafio. O nosso time se preparou muito bem. Estamos na reta final do campeonato e cada partida será uma final para nós. Resolvemos umas pendencias táticas e técnicas durante a semana, isso faz parte do treino, vamos aprimorando a cada dia. Contra o Sada teremos a condição de fazer um grande jogo, por ser uma grande equipe, onde teremos uma exigência muito grande. Tenho certeza que o time vai apresentar muito trabalho em equipe e determinação – comentou o técnico do Bento Vôlei/Isabela, Paulão.

A equipe de Bento Gonçalves está com 15 pontos na tabela da Superliga e no momento ocupa a nona colocação na competição. O adversário, com 50, é o líder.

