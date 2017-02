Bento Vôlei recebe o Juiz de Fora na última partida em casa na primeira fase da Superliga

Na Serra

A fase de classificação da Superliga 2016/2017 está chegando ao fim, e o futuro do Bento Vôlei na competição passa, necessariamente, por uma vitória dentro de casa, contra o Juiz de Fora (MG). A partida, válida pela oitava rodada do returno da Superliga, está marcada para quarta-feira, dia 22 de fevereiro, às 20 horas.

O Bento Vôlei/Isabela chega à partida com a obrigação de vencer para se aproximar da zona de classificação e afastar o perigo do rebaixamento. Na última partida, jogando contra o Sada Cruzeiro, atual campeão mundial e único invicto na Superliga, o Bento Vôlei não conseguiu superar o líder do campeonato. Já o time de Juiz de Fora vem de vitória apertada, dentro de casa, por 3x2, contra o Minas Tênis Clube. No primeiro turno, no interior mineiro, o adversário acabou vencendo por 3x0.

– Vamos nos preparar para os próximos quatro jogos, que são todos muito importantes, decisivos, o nosso grupo está ciente disso. Teremos uma partida que é uma final e vale nossa vida, é assim que estamos pensando. Agora é um novo campeonato, vamos tentar entrar nessa zona de classificação e ficar no G8. Contamos muito com a torcida, acreditem, pois é fundamental a presença do torcedor nessa reta final – comentou o técnico do Bento Vôlei/Isabela, Paulão.

O oposto e maior pontuador da equipe na Superliga, Wagner, destaca a importância da partida: ¿Esse é um jogo de extrema importância para nos mantermos vivos no campeonato, então foco total para o jogo de quarta¿.

– Vamos nos preparar para o próximo jogo contra o Juiz de fora onde teremos um confronto direto. Temos chance de classificação e vamos lutar por isso¿, citou o capitão Sandro.

A equipe de Bento Gonçalves está com 15 pontos na tabela da Superliga e no momento ocupa a nona colocação na competição. O adversário, com 27, é o sexto.

