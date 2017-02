Bento Vôlei sofre derrota em casa para o vice-líder Campinas

Superliga

Jogando diante da torcida no Ginásio Municipal de Esportes, o Bento Vôlei não conseguiu o resultado esperado e perdeu para o Campinas, vice-líder da Superliga, por 3 sets a 0. Com a derrota, o time gaúcho ficou em nono na classificação com 15 pontos somados.



O jogo começou equilibrado, mas com boa sequência de bloqueios, o time paulista fechou em 25x16. No segundo set, o Bento Vôlei começou melhor, mas permitiu a virada e levou 25x22. O terceiro set, disputado ponto a ponto, também terminou em 25x22.



– Não tivemos a mesma atitude que apresentamos nas outras partidas. Não tivemos coragem de enfrentar um jogo de igual para igual. O que me interessa é a atitude que a equipe estava apresentando e o crescimento dentro da Superliga. Ficamos abaixo do que vínhamos produzindo. Vamos trabalhar que semana que vem temos mais uma pedreira que é o Sada, vamos preparar o grupo para isso e levantar a cabeça para enfrentar qualquer adversário, independente se os caras são campeões mundiais, precisamos ter uma atitude diferente – disse o técnico Paulão.