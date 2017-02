Bisping diz que aceitaria lutas com Romero ou St. Pierre

Planos

O campeão dos médios do UFC, Michael Bisping, não luta desde outubro por conta de uma cirurgia no joelho. Depois de derrotar Dan Henderson em sua primeira defesa de cinturão, o inglês deve voltar ao octógono apenas a partir de junho.

— Cerca de oito ou nove dias após a cirurgia, fui treinar um pouco de boxe porque estava entediado. Mas, no dia seguinte, meu joelho estava me matando. A dor ainda estava lá, mas estarei de volta no início do verão (do hemisfério norte, que começa em junho) — disse Bisping, em entrevista ao UFC Unfiltered.

O próximo adversário de Bisping ainda não está definido. O favorito é Yoel Romero, primeiro colocado no ranking dos médios. No entanto, o retorno de Georges St. Pierre ao Ultimate pode ser exatamente na disputa de cinturão — o canadense já foi campeão dos meio-médios.

— Se me oferecerem o desafiante número um (Yoel Romero), vou enfrentá-lo. Se me oferecerem o Georges St. Pierre, eu seria um tolo de não aceitar. É óbvio que eu lutaria com ele. Acho que seria uma luta ruim para ele, que volta após mais de três anos. É claro que ele é muito físico, mas a parte mais difícil em lutar com ele é duvidar de si mesmo. Agora, acho que voltar após mais de três anos, subir de categoria e me enfrentar é uma má ideia para GSP. Mas, se ele quiser tentar, que Deus o abençõe — completou o britânico.

Bisping, de 37 anos, vive a melhor fase da carreira. Ele vem de vitórias consecutivas sobre C.B. Dollaway, Thales Leites, Anderson Silva, Luke Rockhold e Dan Henderson.