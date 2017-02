Bolt, Simone Biles e Phelps brilham no Prêmio Laureus

Reconhecimento

Na última terça-feira, ocorreu a entrega do Prêmio Laureus, em Monte Carlo, Mônaco. Os principais nomes da Rio-2016, Usain Bolt, Simone Biles e Michael Phelps foram os principais premiados. O brasileiro Pedro Barros, do skate, e a Seleção Olímpica de futebol masculino estavam entre os finalistas, mas saíram de mãos vazias. O skatista foi superado por Rachel Atherton (GBR), do mountain bike, já os 'meninos dourados' ficaram atrás do Chicago Cubs, que encerrou um jejum de 108 anos sem o título da Liga americana de beisebol (MLB).



Com o prêmio de Melhor Atleta Masculino, o jamaicano igualou a marca do tenista Roger Federrer, com quatro troféus (2009, 2010 e 2013 e 2016) conquistados sempre após uma edição olímpica. Bolt também aproveitou a ocasião para anunciar que 2017 será o último ano como atleta profissional no atletismo.



- Um dia destes estava vendo na BBC uma prova nos Jogos, e quando cruzei na chegada o comentarista disse: ¿Agora ele é imortal¿. Para mim foi uma das melhores coisas que já ouvi alguém comentar. Eu queria isto. Trabalhei muito para ser o maior, para quebrar as barreiras e ver até onde conseguia ir. Por isso, para mim, a imortalidade é tudo. Quando as pessoas me colocam ao mesmo nível de Mohamed Ali, como os grandes, não há nada melhor do que estar ali. (...) Eu passei por tanta coisa e cheguei num ponto em que estou feliz pelo que fiz no esporte. Então... é a hora. É a hora de ir embora - disse ao Globoesporte.com.



O recém-aposentado, Nico Rosberg, conquistou o prêmio na categoria Revelação e Michael Phelps fechou a noite ao ser escolhido na categoria Retorno.



Confira os indicados e vencedores do Laureus em negrito:



Atleta masculino

Usain Bolt (JAM) - atletismo

Stephen Curry (EUA) - basquete

Mo Farah (GBR) - atletismo

LeBron James (EUA) - basquete

Andy Murray (GBR) - tênis

Cristiano Ronaldo (POR) - futebol



Atleta feminina

Simone Biles (EUA) - ginástica artística

Allyson Felix (EUA) - atletismo

Angelique Kerber (ALE) - tênis

Katie Ledecky (EUA) - natação

Elaine Thompson (JAM) - atletismo

Laura Trott (GBR) - ciclismo



Equipe

Seleção olímpica masculina do Brasil - futebol

Cleveland Cavaliers (EUA) - basquete

Chicago Cubs (EUA) - beisebol

Mercedes (ALE) - fórmula 1

Seleção masculina de Portugal - futebol

Real Madrid (ESP) - futebol



Retorno do ano

Ruth Beitia (ESP) - atletismo

Michael Phelps (EUA) - natação

Juan Martin Del Potro (ARG) - tênis

Fabienne St Louis (MAU) - triatlo

Nick Skelton (GBR) - hipismo saltos

Aksel Lund Svindal (NOR) - esqui



Revelação

Almaz Ayana (ETI) - atletismo

Equipe masculina de Sevens de Fiji - rugby

Seleção masculina da Islândia - futebol

Leicester City (GBR) - futebol

Nico Rosberg (ALE) - fórmula 1

Wayde van Niekerk (AFS) - atletismo



Atleta de ação

Rachel Atherton (GBR) - mountain bike

Pedro Barros (BRA) - skate

John John Florence (EUA) - surfe

Chloe Kim (EUA) - snowboard

Kelly Sildaru (EST) - esqui

Tyler Wright (AUS) - surfe



Atleta Paraolímpico

Ihar Boki (BLR) - natação

Omara Durand (CUB) - atletismo

Marcel Hug (SUI) - atletismo

Sophie Pascoe (NZL) - natação

Siamand Rahman (IRA) - levantamento de peso

Beatrice Vio (ITA) - esgrima em cadeira de rodas