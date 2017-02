Borja aparece no BID e agora pode entrar na vaga de Moisés no Paulista

Artilheiro liberado

Borja teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado. O atacante agora pode entrar na vaga de Moisés no Campeonato Paulista e, caso a comissão técnica queira, tem chances de ficar à disposição já no duelo de sábado, contra a Ferroviária, no Allianz Parque.

O Verdão esperava sair o visto de trabalho do atleta para finalizar os trâmites burocráticos. Agora, o clube precisa apresentar à Federação Paulista de Futebol um laudo mostrando que a lesão no joelho esquerdo vai tirar Moisés do restante do campeonato para fazer a alteração na lista de inscritos para a primeira fase. O camisa 10 ficará seis meses fora.

Leia mais:

Giuliano faz dois, dá uma assistência, mas Zenit leva gol no fim e está fora

Presidente da Uefa descarta possibilidade de Super Liga europeia

Vice de clube sérvio ataca jogador vítima de racismo: "Volta ao Brasil e mostra teus dedos escuros"



O que pode evitar a estreia do jogador neste fim de semana é a parte física. Ele foi liberado na quarta para ir ao Uruguai receber o prêmio de Rei das Américas e ainda não voltou aos treinos na Academia de Futebol. Borja já não estava no ideal físico antes disso, embora tenha realizado pré-temporada na Colômbia.



Contratado por 10,5 milhões de dólares (R$ 32 milhões), o ex-jogador do Atlético Nacional assinou por cinco temporadas. A princípio, o centroavante colombiano ficaria à disposição desde o início na Libertadores, e entraria no mata-mata do Campeonato Paulista - antes desta fase, os clubes podem fazer quatro alterações na lista. Com a lesão de Moisés, o clube poderá colocá-lo antes em campo.

*LANCEPRESS