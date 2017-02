Borussia é punido com fechamento do "muro amarelo" por incidentes violentos

Sem organizada

O Borussia Dortmund aceitou o fechamento parcial da arquibancada de seu estádio devido aos ataques violentos e mensagens de ódio de hooligans contra torcedores do Leipzig em 4 de fevereiro, anunciou nesta segunda-feira o clube alemão.



"O Borussia Dortmund, apos analisar os argumentos, decidiu aceitar a punição. Estamos preparando medidas e punições contra os autores dos ataques violentos e publicaremos nossas decisões durante a semana", afirmou o clube em nota à imprensa.

A arquibancada com 25 mil lugares ficará vazia para a partida contra o Wolfsburg em 18 de fevereiro. A Federação Alemã impôs na última sexta-feira ma multa de 100 mil euros e o fechamento de parte da arquibancada sul do Estádio Signal Iduna Park, o mítico 'Muro Amarelo', onde costumam ficar a torcida organizada do Borussia, por um jogo da Bundesliga.

Parte dos 8,5 mil torcedores do Leipzig que viajaram a Dortmund para ver a partida de sua equipe contra o Borussia foi atacada por hoolgians do clube anfitrião nos arredores do estádio.

Os incidentes resultaram em 14 pessoas hospitalizadas, informou no domingo o jornal Bild, um dia após as agressões. A polícia prendeu 28 pessoas.

Após os incidentes, uma parte dos torcedores organizados do Borussia proferiram mensagens de ódio e insultos contra o Leipzig, além de usarem objetos pirotécnicos.

A diretoria do Borussia se encontrou com representantes do Leipzig para pedir desculpas pelo ocorrido.

O RB Leipzig, que pertence à empresa de bebidas energéticas Red Bull, é detestado pelos torcedores rivais na Alemanha, acusado de ser um clube artificial, sem história ou tradição.