Botafogo, Fluminense e Vasco acumulam prejuízo de quase R$ 1 milhão em três rodadas do Carioca 

No vermelho

Foram somente três rodadas do Campeonato Carioca com os clubes grandes envolvidos, e Botafogo, Fluminense e Vasco tiveram prejuízo em todas as partidas. Foram oito rendas negativas, já que Flu e Vasco disputaram clássico na estreia da competição.

Somado, o déficit é de R$ 977.535,32. Vale lembrar que este valor é o declarado no borderô divulgado pela Federação Carioca. Se, por um lado, o trio leva a pior, a Ferj recebeu R$ 77.362,00 nas mesmas oito partidas envolvendo os três grandes. Para se ter uma ideia, o Palmeiras teve renda líquida de R$ 956.093,06 na abertura do Paulistão contra o Botafogo-SP.

Leia mais

Souza comemora classificação do Fenerbahçe na Copa da Turquia

Guilherme Biteco se emociona com volta aos gramados após morte do irmão

Ex-colorado Rodrigo Moledo é eleito o melhor zagueiro na Grécia



O Flamengo é o único a ter renda líquida no azul nas três partidas em que entrou em campo: Boavista (vendeu o mando e jogou na Arena das Dunas), Macaé e Nova Iguaçu. O valor é de R$ 455.267,24. Graças ao Fla, a federação recebeu R$ 79.897,05 .

* Lancepress