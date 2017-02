Botafogo passa pelo Olimpia nos pênaltis e garante lugar na fase de grupos da Libertadores

Classificado

O Botafogo se classificou para a fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira, depois de Gatito Fernández pegar três cobranças na disputa de pênaltis contra o Olimpia.

No tempo regulamentar, os anfitriões venceram por 1 a 0, com gol de Brian Montenegro aos 34 minutos do segundo tempo. Com o resultado de 1 a 0, o mesmo do confronto de ida no Rio de Janeiro, o jogo foi para os pênaltis e Gatito foi o herói da classificação.

O goleiro entrou no jogo depois de Helton Leite se machucar e pedir para sair. O paraguaio não sentiu a pressão e foi decisivo para a vitória do alvinegro nas penalidades, defendendo três cobranças. Camilo, Pimpão e Victor Luis bateram e fizeram os gols.

No grupo 1 da Libertadores, o Botafogo vai se juntar ao atual campeão Atlético Nacional, da Colômbia, ao Barcelona de Guayaquil e ao Estudiantes, confrontos complicados contra times de tradição na competição.

A estreia dos cariocas vai ser no dia 14 de março contra o Estudiantes, no Estádio Nilton Santos.

