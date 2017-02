Brasil fará amistoso contra a Argentina na Austrália, em junho

Futebol

A CBF confirmou nesta quinta-feira o amistoso da Seleção Brasileira contra a Argentina, em junho. O clássico vai acontecer no dia 9, em Melbourne, na Austrália, às 7h05 (de Brasília).

Leia mais:

Trio da Sogipa disputa primeiro grande torneio do ano no judô

Bolaños, Maxi Rodríguez e Lincoln: as alternativas caseiras do Grêmio para substituir Douglas

Chateado com repercussão, Tilica lamenta lesão de Douglas: "Não encostei nele, acontece"



O estádio do jogo será a Melbourne Cricket Ground, com capacidade para 100 mil pessoas. Será mais uma oportunidade para que Neymar e Messi se enfrentem.



A partida entre Brasil e Argentina vai acontecer no período em que outras seleções vão estar se preparando para a Copa das Confederações (o pontapé inicial na Rússia é no dia 17 de junho). O calendário internacional ainda prevê a realização de mais um amistoso no dia 13.



Neste ano, uma Seleção apenas de jogadores que atuam em território nacional venceu a Colômbia. Os próximos desafios são pelas Eliminatórias, dias 23 e 28 de março, quando o Brasil enfrentará Uruguai, em Montevidéu, e Paraguai, na Arena Corinthians, em São Paulo.



*LANCEPRESS