Brasil-Pel vence o Criciúma pela Primeira Liga

O Brasil-Pel enfim venceu em 2017. No Bento Freitas, na noite desta terça-feira, o Xavante fez 2 a 1 sobre o Criciúma, pela Primeira Liga. Com isso, chegou aos três pontos e igualou-se ao Fluminense, seu próximo adversário na competição. Os dois estão empatados em segundo em quase todos os critérios de desempate: porém, os rubro-negros estão em desvantagem pois tiveram o goleiro Eduardo Martini expulso contra o Inter — líder do Grupo A.



O primeiro gol xavante saiu aos 30 minutos. Após ligação direta, a defesa do Criciúma afastou mal a bola. Assim, ela sobrou para Gustavo Papa livre, quase da marca do pênalti, fazer 1 a 0.

O segundo veio aos 41 minutos, também da primeira etapa. Depois do cruzamento de Tiago Silva, a bola foi novamente mal desviada pela defesa: e novamente sobrou para Papa, sozinho, marcar. Desta vez, porém, de cabeça.



A chance de descontar do Criciúma veio aos 38 minutos do segundo tempo. No chute de Lucas, Rennan Oliveira atingiu com a sola da chuteira o jogador catarinense. A bola morreu no fundo do gol, mas o árbitro marcou falta, já que não aplicou a lei da vantagem. A sorte dos visitantes foi que a cobrança de Carlos Eduardo foi perfeita: gol, que deixou o Criciúma vivo no jogo.



Mas era tarde demais. Sem igualar o marcador, o Criciúma foi eliminado da Primeira Liga. Na última rodada, ainda cumpre tabela contra o Inter.



