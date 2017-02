Brasileiro Everton Luiz é alvo de racismo e deixa campo chorando

Na Sérvia

O brasileiro do Partizan Belgrado Everton Luiz deixou o campo chorando neste domingo depois da partida com o Rad pela Liga da Sérvia. O jogador foi vítima de insultos racistas durante o jogo.



Cada vez que Everton Luiz tocava na bola, escutavam-se gritos de macaco vindos das arquibancadas do time adversário. Pouco antes do final, a partida foi interrompida quando torcedores do Rad abriram uma faixa com mensagens contra o brasileiro.



Quando o jogo foi encerrado, Everton Luiz se dirigiu aos torcedores e teria feito um gesto para as arquibancadas, o que aumentou a tensão. A polícia teve que intervir. Depois disso, o jogador deixou o campo chorando e foi consolado pelos companheiros do Partizan Belgrado.



– Não consegui segurar as lágrimas porque recebi insultos racistas durantes os 90 minutos. Fiquei chocado com a atitude dos jogadores rivais, que em vez de acalmarem a situação, apoiaram este comportamento - afirmou Everton Luiz.

A partida foi vencida pelo Partizan Belgrado por 1 a 0.