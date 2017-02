Brasileiros conhecem seus rivais na primeira rodada do Brasil Open

Tênis

Neste sábado foi realizado o sorteio da chave principal do Brasil Open, o ATP 250 de São Paulo. Com a lista de entradas com muitos sul-americanos, a primeira rodada da competição será cheia de duelos entre Brasil e Argentina.



Contando com cinco brasileiros na chave principal, sendo João Souza, o Feijão, e Orlando Luz, o Orlandinho, convidados da organização, o torneio terá três duelos entre tenistas locais e hermanos.



Leia mais:

Thiago Monteiro é eliminado do Rio Open por norueguês de 18 anos

Federer chegou a pensar em aposentadoria após título na Austrália

Roger Federer confirma participação na Basileia até 2019, diz jornal suíço



O número 1 do Brasil e 75 do mundo, Thomaz Bellucci fará sua estreia contra o argentino Diego Schwartzman, 51º do ranking da ATP. Os dois tenistas já se enfrentaram três vezes no circuito profissional, tendo o paulista de Tietê vencido dois dos encontros, inclusive o último pelo Masters 1000 de Roma, na Itália, em 2015. Bellucci e Schwartzman sempre se enfrentaram no saibro, piso do torneio paulistano.



O número 2 local e 85º do mundo, Thiago Monteiro chega a São Paulo com a boa campanha do Rio Open, onde caiu nas quartas de final, e encara o oitavo favorito, o também argentino Carlos Berlocq, 66º. Os dois se enfrentaram duas vezes no circuito profissional e cada um venceu uma das partidas. Berlocq venceu o duelo em nível ATP, neste ano, pela chave em Buenos Aires, onde o local foi semifinalista há duas semanas.

Gaúcho Orlando Luz estreia contra Gastão Elias, de Portugal Foto: Heusi Photo / Divulgação

O número 3 do Brasil e 88º do mundo, Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, que participou do torneio e tirou para si mesmo a possibilidade de estrear contra um tenista vindo do quali.



O número 4 do Brasil e 131º do mundo, João Olavo Souza, o Feijão, encara outro argentino, o canhoto Horacio Zeballos, 73º, a quem já enfrentou oito vezes no circuito profissional e venceu quatro vezes. Quem vencer dos dois encara o principal favorito do torneio, o espanhol Pabo Carreño Busta, semifinalista do Rio Open, que entra de bye na competição.



Orlando Luz, o Orlandinho, 541º do mundo, tem uma estreia dura contra o português Gastão Elias, 86º. Quem vencer encara o segundo favorito ao título, o espanhol Albert Ramos Viñolas.



*LANCEPRESS