Brasileiros da categoria 18 anos se despedem do torneio juvenil de tênis de Porto Alegre

Só ficaram os gringos

O Brasil não tem mais representantes na categoria 18 anos do 34º Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, apresentado por Gerdau e Itaú. Matheus Pucinelli de Almeida e Gilbert Soares Klier Júnior se despediram do torneio nas quartas de final.



Nas semifinais, o evento terá somente dois representantes sul-americanos: o argentino Juan Pablo Mazzuchi e a colombiana Maria Camila Serrano.

Matheus Pucinelli, que completará 16 anos no próximo 1º de abril, teve um jogo muito difícil diante do americano Trent Bryde, cabeça de chave número 8, não resistiu e perdeu de virada, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/2.

— Eu consegui jogar muito bem no primeiro set. No segundo, comecei bem, mas faltou me soltar um pouco mais. Cheguei a ter uma quebra, mas não soube aproveitar — comentou o jovem atleta. — Ele aproveitou as oportunidades e cresceu no jogo. No terceiro set, eu não consegui acompanhar o ritmo que ele impôs — completou o tenista da equipe do Instituto Tênis.

Trent Bryde, por sua vez, elogiou Pucinelli e reconheceu que sua maior experiência fez a diferença nos momentos decisivos:

— Ele é um ótimo jogador, teve um grande campeonato mesmo sem ser cabeça de chave e sendo ainda muito jovem. Eu precisei usar minha experiência, especialmente depois de perder o primeiro set e estar com uma quebra de serviço atrás no segundo. Tive de dar tudo de mim para lutar pelo jogo. Estou muito feliz por ter conseguido.

Seu próximo adversário sairá da partida entre seus compatriotas Vasil Kirkov, cabeça número 3, e Gianni Ross, número 11.

Já Gilbert Klier ofereceu pouca resistência ao argentino Juan Pablo Mazzuchi e perdeu por 6/1 e 6/2. Em busca de vaga na final dos 18 anos, Mazzuchi enfrentará Oliver Crawford, também dos Estados Unidos, responsável pela eliminação do japonês Yuta Shimizu, o segundo na lista dos favoritos. As parciais foram 6/4, 2/6 e 6/4.

Anisimova em busca de mais uma final

Na chave feminina dos 18 anos, três americanas e uma colombiana fazem as semifinais neste sábado: Amanda Anisimova, Sofia Sewing e Elysia Bolton representam os Estados Unidos, enquanto Maria Camila Osorio Serrano é a única sul-americana ainda com chances na competição.

Cabeça de chave número 1 e atual vice-campeã do torneio, Anisimova abriu a programação desta sexta na quadra principal da Associação Leopoldina Juvenil com um passeio em quadra sobre a colombiana Sofia Munera Sanchez, vencendo por 6/2 e 6/1 em menos de uma hora de partida.

— Comecei um pouco devagar e custei para encaixar meu jogo, mas, sim, estou me sentindo bastante confiante — afirmou, comentando a presença maciça de conterrâneas na fase decisiva do campeonato. — Nossa federação é ótima e nos ajuda muito, fazendo com que o país esteja indo tão bem e o tênis seja um esporte tão popular nos EUA atualmente.

Responsável por furar o domínio americano, a colombiana Maria Camila Osorio Serrano exibia o sorriso metálico do aparelho ortodôntico em meio a acessos de tosse após a partida: gripada há uma semana, ainda assim teve forças para virar um jogo duríssimo sobre a russa Anhzelika Isaeva por 5/7, 6/3 e 6/3.

— Sabia que contra ela precisaria variar bem os golpes e trabalhar ponto a ponto. Não funcionou muito no primeiro set, ela jogou melhor, mas quando começou a errar no segundo aproveitei e foi aí que comecei a ganhar — comemorou a adolescente de 16 anos em sua primeira passagem por Porto Alegre.

Em outro jogo decidido de virada, e entre duas grandes amigas fora das quadras, a americana Sofia Sewing, sétima pré-classificada, derrotou a russa Amina Anshba, cabeça de chave número 2, por 1/6, 6/2 e 6/2. Já a 14ª favorita, a americana Hailey Baptiste — apelidada carinhosamente pelo público de Sereninha durante a semana, devido à semelhança física com Serena Willimas —, deu adeus à disputa ao perder para a compatriota Elysia Bolton por 2 sets a 0, com parciais de 2/6 e 5/7.

*ZHESPORTES