Brasília faz confronto direito contra Minas nesta terça-feira

A sexta rodada do returno da Superliga feminina de vôlei terá quatro jogos realizados nesta terça-feira. Entre esses duelos, o Terracap/BRB/Brasília Vôlei disputará um confronto direto contra o Camponesa/Minas (MG), às 20h, no Sesi Taguatinga, em Brasília (DF). Apenas dois pontos separam as duas equipes na classificação geral.

Com um jogo a mais, o Terracap/BRB/Brasília Vôlei (DF) aparece na quarta colocação – 32 pontos (11 vitórias e seis derrotas). O Camponesa/Minas vem logo atrás na quinta posição, com 30 pontos (11 resultados positivos e cinco negativos). O Rexona-Sesc (RJ) lidera, com 50 pontos.

Pelo lado do Camponesa/Minas, a bicampeã olímpica Jaqueline, que foi eleita a melhor jogadora no último duelo do time mineiro contra o Rio do Sul, mostra confiança em uma boa apresentação da equipe comandada pelo treinador Paulo Coco.

– A nossa equipe está muito confiante. Estamos crescendo no campeonato e acredito que podemos dar muito trabalho ao Brasília. Vai ser um jogo duro, de disputa pelo quarto lugar, e a gente vai em busca da vitória – disse Jaqueline.

Outros jogos

As outras três partidas da rodada serão realizadas às 19h30. O Vôlei Nestlé (SP) enfrentará o Fluminense (RJ), no José Liberatti, em Osasco (SP), o Pinheiros (SP) medirá forças com o Renata Valinhos/Country (SP), Henrique Villaboin, em São Paulo (SP), e o São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) terá pela frente o Genter Vôlei Bauru (SP), no Lauro Gomes, em São Caetano (SP).

Dois jogos da sexta rodada do returno já foram realizados. O Rexona-Sesc superou o Sesi-SP por 3 sets a 0 e o Dentil/Praia Clube (MG) passou pelo Rio do Sul (SC) pelo mesmo placar.

