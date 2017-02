Bravo pode trocar Manchester City pelo RB Leipzig

De saída?

A reserva no Manchester City tem deixado Claudio Bravo insatisfeito. Contratado a peso de ouro, a pedido de Pep Guardiola, no começo da temporada, o chileno pensa em trocar de ares na metade de 2017. E o destino pode ser o RB Leipzig, sensação do Campeonato Alemão e atual vice-líder do torneio, atrás apenas do Bayern de Munique.

Bravo chegou ao City contratado por R$ 60 milhões, mas teve problemas e foi criticado pelos gols sofridos na primeira metade da temporada. Guardiola decidiu promover o argentino Willy Caballero como titular, e o chileno perdeu espaço. De acordo com o Sport, de Barcelona, Bravo analisa a possibilidade de ir para a Alemanha, mas tem também outras propostas na mesa.

O goleiro vai receber uma nova chance no City nesta quarta-feira: pela Copa da Inglaterra, ele deve ser titular no jogo contra o Huddersfield Town.

