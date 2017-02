Brock Lesnar anuncia nova aposentadoria do MMA

Fim da linha

Brock Lesnar, ex-campeão peso pesado do UFC, está novamente aposentado do MMA. Depois de largar a primeira aposentadoria para lutar no UFC 200, em julho, o americano decidiu novamente abandonar o esporte para se dedicar integralmente ao WWE — lutas encenadas de wrestling.

Lesnar não lutava MMA desde dezembro de 2011. Ele venceu Mark Hunt no UFC 200 por decisão unânime, mas caiu no exame antidoping e o duelo foi revertido para luta sem resultado. O americano foi suspenso por um ano e estaria liberado a lutar MMA novamente em julho deste ano.



Brock Lesnar, que foi campeão do UFC entre novembro de 2008 e outubro de 2010, optou por se focar no Wrestlemania 33. O evento é o maior do ano no WWE e ocorrerá em 2 de abril, em Orlando, na Flórida. Lesnar enfrentará o veterano Bill Goldberg, de 50 anos.