Buscando recuperação, Canoas enfrenta o lanterna da Superliga

Sábado

Após cinco derrotas seguidas, o Lebes/Gedore/Canoas volta à quadra neste sábado para enfrentar o Caramuru/Castro, às 20h, no Paraná. A equipe do técnico Marcelo Fronckowiak é a oitava colocada com 17 pontos (12 derrotas e cinco vitórias). Enquanto os paranaenses estão na última colocação com apenas uma vitória em 17 partidas.

Leia mais:

O jogo é válido pela sétima rodada do returno. Caso seja derrotado, o Lebes/Gedore/Canoas pode perder a oitava colocação para o Bento, que, em Minas Gerais, tem uma difícil missão contra o atual tricampeão mundial e líder da Superliga Sada Cruzeiro.

