Caixa renova patrocínio com o Flamengo

A Caixa oficializou nesta segunda-feira a renovação do patrocínio ao Flamengo para estampar a marca do banco estatal no espaço máster do uniforme rubro-negro. Na publicação do acordo no Diário Oficial da União, o clube receberá um ¿valor estimado de até R$ 30 milhões¿ pelo contrato válido por um ano.

O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, explica que o clube receberá um valor fixo de R$ 25 milhões e que o restante poderá ser obtido pelos resultados do time em campo.

– Esse valor de R$ 30 milhões dependerá do desempenho esportivo com premiações pagas como em caso de títulos – afirmou o dirigente rubro-negro.



Além da Caixa, o Flamengo contra com outros quatro patrocínios em seu uniforme: Carabao, Yes, Tim e MRV.

