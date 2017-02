Canoas perde em casa para o Juiz de Fora pela Superliga

3 a 0

O Canoas sofreu sua quinta derrota seguida na Superliga. Jogando em casa, a equipe gaúcha foi derrotada pela Juiz de Fora por 3 sets a 0 (parciais de 23/25, 26/28 e 22/25). Apesar do resultado, a equipe do técnico Marcelo Fronckowiak continua em oitavo lugar, dentro da zona de classificação aos playoffs da competição.

Na próxima rodada, o Lebes/Geodore/Canoas volta à quadra para enfrentar o Caramuru/Castro, no Paraná. O jogo, válido pela sétima rodada do returno, será disputado no próximo sábado às 20h.

