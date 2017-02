Canoas vence lanterna da Superliga e amplia vantagem na briga por vaga aos playoffs 

Rodada favorável

A rodada não poderia ter sido melhor para o Lebes/Gedore/Canoas na Superliga de vôlei masculino.

Neste sábado, o time de Marcelo Fronckowiak venceu o lanterna Caramuru Vôlei/Castro no Paraná, por 3 sets a 0, e ainda viu seu principal concorrente pela última vaga aos playoffs, o Bento Vôlei/Isabela, sair derrotado de quadra, para o líder Sada Cruzeiro, em Contagem (MG).



Com o fechamento da 18ª rodada, o Canoas se manteve na oitava posição, com 20 pontos (seis vitórias e 12 derrotas), agora com cinco pontos pontos de vantagem para a equipe da serra gaúcha, que soma 15 pontos, cinco vitória e 13 derrotas.

Na partida disputada no Ginásio de Esportes Padre José Pagnacco, em Castro, os visitantes venceram o primeiro set por 25/21. Na segunda parcial, o time gaúcho teve anda mais facilidade: 25 a 18. O terceiro set foi o mais disputado, mas ainda assim sem sustos para o Canoas, que fechou a parcial e o jogo com 25 a 22. O ponteiro do Canoas Alison foi o destaque do jogo, com 26 pontos.

Faltam agora quatro rodadas para o fim da primeira fase da Superliga. Na próxima quarta-feira (22/2), as equipes gaúchas voltam às quadras, desta vez dentro de casa. Às 20h, o Canoas recebe o Copel Telecom Maringá no Poliesportivo La Salle — o time paranaense é o 10º colocado, com 12 pontos.

No mesmo horário, a equipe do técnico Paulão enfrenta o Juiz de Fora no Ginásio Municipal de Esportes de Bento Gonçalves. A equipe mineira está em sexto lugar, com 27 pontos.

*ZHESPORTES