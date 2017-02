Carille afirma que tem estilo diferente de Tite à beira do gramado

Perfil

Fábio Carille jamais escondeu que se inspira em Tite para construir sua própria história como técnico do Corinthians. Foram cinco anos e meio trabalhando lado a lado, compartilhando impressões, lamentando derrotas e comemorando títulos — muitos deles, aliás. Agora em carreira solo, o profissional de 43 anos admitiu que não tentará repetir Tite em apenas um aspecto: o comportamento à beira do gramado. Ex-auxiliar do "enérgico" Tite, Carille tem adotado atitudes mais comedidas. E vê a postura como uma mera expressão de sua personalidade no trabalho.

— Nunca vou ser um personagem ali, mas a cada jogo vejo que estou mais participativo, mais solto. Contra o Audax mesmo, eu passei 90 minutos falando. Estou me ambientando com o espaço. Não vou ser como o Tite, mas com certeza vou ser mais do que sou hoje na questão de participação, de falar, de cobrar em cima do que foi trabalhado. Se eu ficar nervoso, eu não penso, então estou sempre tranquilo e ciente do que está acontecendo em campo — diz o técnico.

Treinador do Corinthians em 18 partidas até o momento, sendo oito depois de efetivado, Carille tem quase 80% de aproveitamento nos compromissos deste ano.