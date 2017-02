Carille deixa Jadson no banco e define Corinthians

Na Copa do Brasil

Não será nesta quarta-feira que Jadson irá reestrear pelo Corinthians como titular. O camisa 77 iniciará no banco de reservas a partida contra o Brusque-SC, pela segunda fase da Copa do Brasil, às 21h45 desta quarta-feira. Contudo, é grande a chance de o meia entrar no segundo tempo.

Nesta terça-feira, véspera da partida, o Timão treinou no Estádio Augusto Bauer com portões abertos para a torcida, e o técnico Fabio Carille definiu a formação titular com algumas mudanças. O esquema 4-4-2, utilizado sábado, contra o Mirassol, deu lugar ao 4-1-4-1, e Romero ganhou a vaga de Jô. Na defesa, Balbuena, que havia sido poupado, recuperou o lugar de Pedro Henrique.

Assim, o Corinthians irá a campo com: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel; Romero, Fellipe Bastos, Maycon e Léo Jabá; Kazim.

A equipe tem diversos desfalques para este confronto: Rodriguinho, Giovanni Augusto e Guilherme estão machucados, e Moisés segue suspenso.

A atividade desta terça-feira em Brusque contou com cerca de dois mil torcedores, que fizeram muita festa para a equipe paulista.

Vale lembrar que, ao contrário da primeira fase, o Timão não tem a vantagem do empate. Se não houver vencedor nos 90 minutos, a decisão será nos pênaltis. Quem se classificar pega Avaí ou Luverdense na terceira fase.

