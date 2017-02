Carpegiani critica a falta de convicção do Coritiba

Contestação

O técnico Paulo César Carpegiani foi demitido do Coritiba na noite desta segunda-feira. Ao se desligar do clube, o treinador fez algumas críticas à diretoria do Coxa, que segundo ele, não possui convicção. Sobre os maus resultados, ele alegou que o trabalho estava no início e que muitos jogadores não estavam à disposição.

— Primeiro, eu acho uma falta de convicção. Eu não havia muita vontade da renovação, mas foi insistido e eu acabei renovando. Iniciamos uma pré-temporada com muitos problemas, pois muitos jogadores estavam lesionados e não fizeram a preparação adequada, e isso se reflete até hoje, tanto é que três jogadores nem estrearam ainda. Isso mostra a falta de convicção. Financeiramente, o Coritiba poderia ter se privado disso, não precisava ter renovado comigo. Agora, vai ter que tirar do bolso um dinheiro desnecessário. O grande prejudicado foi o próprio Coritiba — afirmou o treinador na manhã desta terça-feira.

Leia mais:

Como estão os principais estaduais do futebol brasileiro

Após racismo, torcedores fazem faixa em homenagem a Everton Luiz

Efetividade de Dudu é destaque no Palmeiras em início de temporada

Outro ponto abordado por Carpegiani foi o fato de o Coritiba não ter uma centralização no futebol, o que acabou gerando divergências na formação do elenco.

— Um exemplo disso que eu vou falar é em contratação. A comissão técnica se reuniu no fim do ano, apresentou uma lista com nomes pontuais. Vieram apenas dois ou três. Na medida que não conseguiam um ou outro, traziam atletas com características semelhantes, mas diferente do pedido. Não quero falar em nomes, mas não quero ser taxado depois como o responsável por essas contratações. O trabalho estava no início. Não estávamos apresentando um bom futebol, temos consciência, mas não pode se apavorar desse jeito. Isso é trágico quando ocorre — explicou Carpegiani.

Questionado sobre o relacionamento dele com o elenco, apontado por muitos como o principal problema dele no Coritiba, o técnico negou que qualquer problema tenha ocorrido.

— Isso são comentários que aparecem agora, que é levantado muito por políticos do clube e pelo pessoal da imprensa. Mas não existe isso. Sempre tratei os jogadores olhando nos olhos, com lealdade e honestidade. Se houve isso, foi muita falsidade, porque sempre dei liberdade a eles. Conversava muito sobre escalação e ouvia muito eles. Acredito que isso é conversa, não existe isso. O que existe é que perdemos para um time que não poderíamos, e a culpa cai sempre no treinador — declarou o comandante.

Carpegiani deixa o Coritiba após 32 jogos, obtendo 11 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. No total (ele já havia dirigido o Coxa em outras oportunidades), ele comandou a equipe 126 vezes.

Para o clássico contra o Atlético-PR, o Coritiba será dirigido pelo interino Pachequinho. Nos próximos dias, o clube deve anunciar um novo treinador. O mais cotado é Marcelo Oliveira. Mas nomes como Jorginho e Levir Culpi, que estão disponíveis no mercado, e o de Cláudio Tencatti, do Londrina, agradam dirigentes do Coxa.