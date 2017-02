Carro de jogador do River Plate é incendiado em Buenos Aires

Argentina

Após treinar pelo River Plate, Gonzalo Pity Martínez voltou para casa e ao invés de parar seu carro na garagem, resolveu deixar o veículo em frente a sua casa. Quando acordou, o atleta se deparou com seu automóvel totalmente queimado.

Ainda não se sabe quem foi o culpado por atear fogo no carro do jogador, mas o prejuízo no bolso foi enorme, já que seu Audi A3 branco ficou em estado lastimável.

Como se já não bastasse os problemas econômicos no país, agora, na Argentina, as pessoas costumam incendiar carros durante as madrugadas e dessa vez escolheram o carro de Pity Martínez.

