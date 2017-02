CBF vai dar prêmio em dinheiro aos melhores árbitros de cada rodada

$$$$$$

Os árbitros que atuarem na Série A do Brasileirão ganharam um incentivo a mais para não cometerem erros e terem o melhor desempenho possível. É que a CBF resolveu dar uma premiação em dinheiro aos melhores de cada rodada da competição. Segundo o presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, o montante deve girar em torno de 50% do que um árbitro Fifa recebe para atuar. Serão escolhidos os três melhores trios pela comissão independente da CBF.

– O árbitro Fifa ganha R$ 4 mil na partida. A CBF vai dar mais um prêmio de R$ 2 mil para o primeiro, segundo e o terceiro colocado – disse Del Nero, que emendou:

– Quero que a de 2017 seja a melhor arbitragem do planeta.



Leia mais:

Del Nero se diz otimista com Tite: "Vamos ser hexa, ninguém vai nos bater"



A disputa por rodada correrá em paralelo à corrida para ser melhor árbitro da temporada, que rende o montante de R$ 500 mil ao fim do Brasileirão.



– É gratificante. Vai ser um reconhecimento e um estímulo a mais. Faz diferença. É bacana ser por rodada. É uma premiação praticamente instantânea – disse Raphael Claus, paulista que foi eleito o melhor árbitro da Série A-2016.

Presidente da comissão de arbitragem da CBF, o coronel Marcos Marinho elogiou a iniciativa do chefe.

– É um estímulo para todo mundo, uma motivação para conquistar um dinheirinho a mais. As três melhores equipes vão ter o bônus. Isso vai ser durante as 38 rodadas. É dinheiro da CBF – afirmou.



* LANCEPRESS