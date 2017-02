Chapecoense disputará amistoso no Peru antes da estreia na Libertadores

Preparação

A Chapecoense vai ao Peru participar de um amistoso contra o Sport Boys-PER, no Estádio Nacional de Lima, antes de estrear na Libertadores. A equipe catarinense conquistou a vaga após ganhar o título de campeã da Copa Sul-Americana, em 2016. A partida será no dia 4 de março.



O jogo faz parte das comemorações conhecida como Noite Rosada, evento realizado quando o Sport Boys, clube da capital, apresenta o time que disputará a temporada. Neste ano, as festividades também celebrarão os 90 anos de fundação do clube.

Ao programa "Gol Peru", Johan Vásquez, administrador do Sport Boys, disse que a diretoria da Chapecoense aceitou o convite para participar do jogo após três semanas de negociações. Ainda de acordo com Johan, a disputa é o início da preparação para o clube tentar voltar à primeira divisão peruana, onde não entra desde o rebaixamento em 2012.

