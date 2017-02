Chelsea decidirá futuro de Diego Costa no fim da temporada

Vai ou fica?

Com 15 gols, Diego Costa é o artilheiro do time londrino na Premier League

Com 15 gols, Diego Costa é o artilheiro do time londrino na Premier League Foto: Oli SCARFF / AFP

O italiano Antonio Conte está otimista na continuidade do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa no Chelsea, mas as negociações entre o atacante e a equipe londrina vão ter que esperar até o fim da temporada.



Em janeiro, Costa teria recebido uma grande oferta do futebol chinês e parecia encerrar o vínculo com Stamford Bridge.

— Acho que o importante é estar concentrado no presente e não pensar no futuro. No final da temporada resolveremos a situação — explicou Conte às vésperas do jogo contra o Wolverhampton, pelas oitavas de final da FA Cup.



Diego Costa é o artilheiro do Chelsea na Premier League, com 15 gols. O time lidera a competição com tranquilidade. O goleador ainda tem contrato até 2019 e pode renegociar uma ampliação ou pegar o avião rumo ao gigante asiático.

*AFP