Chicharito lidera vitória do Bayer Leverkusen sobre Augsburg

Foto: SASCHA SCHUERMANN / AFp

O Bayer Leverkusen venceu o Augsburg por 3 a 1, nesta sexta-feira, com dois gols do mexicano Chicarito Hernández, pela abertura da 21ª rodada da Bundesliga.



Karim Bellarabi abriu o placar, aos 23 minutos do primeiro tempo, e Chicarito ampliou aos 40. O Augsburg diminuiu com Dominik Kohr, aos 15 da segunda etapa, mas o mexicano fez o terceiro cinco minutos depois, fechando a conta da partida. O gol de Bellarabi foi o 50.000º da história do Campeonato Alemão.



O Bayer Leverkusen chegou aos 30 pontos e está provisoriamente na 8ª colocação, enquanto o Augsburg parou na 13ª posição da tabela.

Autor de uma sonora goleada (5-1) sobre o Arsenal na Champions na quarta-feira (15), o Bayern de Munique enfrentará o Hertha Berlim (6º) no sábado e tentará consolidar a vantagem de sete pontos no topo da tabela sobre o RB Leipzig. No domingo, o vice-líder encara o Borussia Monchengladbach (10º).

O Borussia Dortmund (4º), que na terça-feira perdeu para o Benfica (1-0) na partida de ida das oitavas da Champions, tentará se recuperar diante do Wolfsburg (14º), no sábado.