Cirurgia no pé direito de Gum, do Fluminense, é realizada com sucesso 

Em recuperação

O zagueiro Gum, do Fluminense, foi operado nesta terça-feira com sucesso. Uma fratura por estresse no quinto metatarso do pé direito do jogador foi diagnosticada há 10 dias e, com o procedimento cirúrgico realizado, o prazo de recuperação é de 60 dias.

A cirurgia ficou a cargo de Douglas Santos, coordenador médico do clube, e levou cerca de uma hora e dez minutos. Bicampeão brasileiro pelo Fluminense, em 2010 e 2012, Gum, de 31 anos, perdeu espaço no elenco tricolor nesta temporada.

Desde a chegada do treinador Abel Braga, o zagueiro ainda não atuou. Com contrato até o fim de 2018, o camisa 3 teve sua saída especulada, mas as negociações esfriaram.

* Lancepress