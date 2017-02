COB anuncia os melhores em cada modalidade e os concorrentes ao troféu de Melhor Atleta em 2016

Esporte

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta terça-feira, os melhores atletas de 43 modalidades esportivas em 2016 e também os atletas que concorrerão ao troféu de Melhor Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico 2016. São eles: a dupla Martine Grael/Kahena Kunze (vela), Poliana Okimoto (maratonas aquáticas) e Rafaela Silva (judô), no feminino; e Isaquias Queiroz (canoagem), Serginho (vôlei) e Thiago Braz (atletismo), no masculino. Os vencedores do troféu de Melhor Atleta do Ano, masculino e feminino, serão anunciados durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, no dia 29 de março, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Em 2015, os eleitos foram Isaquias Queiroz e Ana Marcela Cunha.

A escolha dos melhores atletas em cada modalidade, assim como os dois atletas que receberão o Troféu Melhor Atleta do Ano, foi realizada por um júri formado por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte. O evento fará ainda homenagem especial aos atletas medalhistas do Time Brasil no Rio. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016 o Time Brasil realizou a sua melhor campanha na história olímpica, quando conquistou 19 medalhas, sendo sete de ouro, seis de prata e seis de bronze.

Melhores do Ano

Todos os concorrentes ao prêmio Melhor Atleta do Ano brilharam no Rio 2016. A dupla Martine Grael / Kahena Kunze foi responsável por manter a tradição da vela brasileira de conquistar medalhas desde Atlanta 1996. As brasileiras conquistaram o ouro olímpico na última regata da classe nos Jogos Rio 2016, para delírio absoluto da torcida na Marina da Glória.

Poliana Okimoto conquistou o bronze após uma longa espera e a confirmação da desclassificação da francesa Aurelie Muller, que havia chegado em segundo. Poliana tornou-se a primeira atleta (entre homens e mulheres) a conquistar uma medalha olímpica para o Brasil na maratona aquática.

A judoca Rafaela Silva deu a volta por cima no Rio 2016 depois da decepção em Londres 2012. A medalha de ouro coroou um ano inesquecível, em que conquistou também o Grand Prix de Tbilisi e o bronze no Pan-americano de Havana.

Vencedor do Prêmio Brasil Olímpico 2015, o canoísta Isaquias Queiroz marcou seu nome na história olímpica do país no Rio 2016, ao se tornar o primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos: o bronze no C1 200m, a prata no C1 1000m e novamente a prata, dessa vez no C2 1000m, com Erlon Souza.

Serginho foi peça fundamental na conquista da medalha de ouro da seleção brasileira de vôlei nos Jogos Rio 2016, a quarta medalha olímpica do líbero da seleção. O brasileiro foi eleito pela Federação Internacional o melhor jogador do torneio masculino dos Jogos.

Thiago Braz surpreendeu ao se tornar o primeiro brasileiro a passar dos seis metros no salto com vara. Em um Estádio Olímpico absolutamente hipnotizado pelo duelo com o Frances Renaud Lavillenie, Thiago chegou aos 6,03m para conquistar o ouro e estabelecer o novo recorde olímpico.

Atleta da Torcida

Os torcedores, que tiveram papel de destaque no apoio aos atletas do Time Brasil durante os Jogos Olímpicos, poderão participar diretamente da escolha do Atleta da Torcida. No início de março, o COB anunciará os atletas ou duplas que concorrerão ao troféu e dará início à votação popular pela Internet. O vencedor será anunciado durante a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, momentos depois do término da votação.

Oscar do esporte brasileiro, o Prêmio Brasil Olímpico chega à sua 18ª edição prestando homenagens ainda em outras categorias: Melhor Técnico Individual e Coletivo: Troféu Adhemar Ferreira da Silva; Melhores Atletas nos Jogos Escolares da Juventude. Os medalhistas nos Jogos Olímpicos Rio 2016 também serão homenageados, assim como o revezamento feminino 4x100m do atletismo em Pequim 2008 receberá a medalha de bronze, herdada depois que a equipe russa foi desclassificada a partir da reanálise de exames de controle de doping.

Conheça os vencedores em cada modalidade:

Atletismo: Thiago Braz

Badminton: Ygor Coelho

Basquete: Maybyner Hilário (Nenê)

Boxe: Robson Conceição

Canoagem Slalom: Pedro Gonçalves (Pepê)

Canoagem Velocidade: Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX: Priscilla Carnaval

Ciclismo Estrada: Flávia Paparella

Ciclismo Mountain Bike: Raiza Goulão

Ciclismo Pista: Gideoni Monteiro

Esgrima: Nathalie Moellhausen

Desportos no Gelo: Isadora Williams

Desportos na Neve: Jaqueline Mourão

Futebol: Neymar Jr

Ginástica Artística: Diego Hypolito

Ginástica Trampolim: Rafael Andrade

Ginástica Rítmica: Natália Gaudio

Golfe: Adilson da Silva

Handebol: Maik Santos

Hipismo adestramento: João Victor Marcari Oliva

Hipismo CCE: Carlos Parro

Hipismo saltos: Pedro Veniss

Hóquei sobre grama: Stephane Smith

Judô: Rafaela Silva

Levantamento de pesos: Fernando Saraiva Reis

Lutas: Aline Silva

Maratona Aquática: Poliana Okimoto

Natação: Etiene Medeiros

Nado Sincronizado: Luisa Borges e Maria Eduarda Miccuci

Pentatlo moderno: Yane Marques

Polo Aquático: Felipe Perrone

Remo: Fernanda Nunes e Vanessa Cozzi

Rugby: Beatriz Futuro

Saltos Ornamentais: Hugo Parisi

Taekwondo: Maicon Andrade

Tênis: Bruno Soares

Tênis de mesa: Hugo Calderano

Tiro com arco: Anne Marcelle dos Santos

Tiro esportivo: Felipe Wu

Triatlo: Manoel Messias

Vela: Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei: Serginho Dutra

Vôlei de praia: Alison Cerutti e Bruno Schmidt

