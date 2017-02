Com clima de jogo, Luís Fabiano faz primeiro treino e já balança a rede

Fabuloso em ação

Existe uma máxima no futebol de que treino é treino e jogo é jogo. No entanto, isso mudou um pouco na tarde desta terça-feira, em São Januário. O primeiro treinamento de Luís Fabiano pelo Vasco contou com a presença da torcida, que fez festa nas arquibancadas e deixou a atividade com o clima de uma partida. O Fabuloso não fez feio diante dos vascaínos e deixou boa impressão com direito a chapéu e dois gols.

Depois de ser recebido em grande estilo pelos torcedores no aeroporto Santos Dumont, se reunir com o presidente Eurico Miranda e depois ser apresentado na sede náutica da Lagoa, Luís Fabiano já começou a trabalhar em São Januário. O Vasco abriu a atividade para a torcida, que compareceu e animou o ambiente com muitos cânticos, gritando o nome de cada jogador e do técnico Cristovão Borges.

Luís Fabiano subiu para o gramado por volta das 15h30min e levantou o vascaínos em São Januário, que passaram a gritar o seu nome. O atacante acenou agradecendo o carinho vindo das arquibancadas.

O Fabuloso começou o trabalho juntos com os demais jogadores realizando um aquecimento com o zagueiro Rodrigo, seu amigo desdes os tempos de São Paulo. Logo depois, os atletas fizeram um rápido trabalho físico de aquecimento.

Cristovão Borges dividiu o grupo em dois para um treino técnico em espaço reduzido. Neste momento, Nenê e Luís Fabiano já conectaram as primeiras tabelas. No trabalho, Fabuloso ainda mostrou habilidade em dar um belo chapéu.

Em seguida, Cristovão promoveu uma atividade de ataque contra defesa, dando ênfase na troca de passes e finalizações. Nesta parte do treino, o atacante fez um trabalho físico separado do restante do grupo.

Na parte final, o atacante voltou a ser integrado ao grupo em treino em campo reduzido e mostrou que segue artilheiro, anotando dois gols. No primeiro ele recebeu pelo lado direito da área e bateu cruzado rasteiro para balançar a rede de Martín Silva. Depois, ele saiu de novo frente a frente com o goleiro e deu um toque por cima do uruguaio para marcar.

Na descida para o vestiário, o jogador foi ovacionado pela torcida. E assim chegou ao fim as atividades do intenso primeiro dia do atacante pelo Vasco.

*LANCEPRESS