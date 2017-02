Com gols de Gabriel Jesus, Manchester City vence o Swansea

Campeonato Inglês

Mais um jogo como titular, mais dois gols e mais uma vitória. Se a chegada de Gabriel Jesus no Manchester City fosse um livro, renderia fama só pelas primeiras páginas. Neste domingo, o camisa 33 brilhou novamente e escreveu mais um belo capítulo ao marcar os gols da vitória sobre o Swansea, por 2 a 1, no Etihad Stadium. O memorável duelo foi válido pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.



Com o suado triunfo, o City segue sua recuperação na tabela, chegando aos 49 pontos e ao terceiro lugar, ultrapassando Arsenal (47) e Liverpool (46). O Swansea, por sua vez, permanece com 21 e na perigosa 17ª posição — uma acima do Z3.

Leia mais:

Líder do Campeonato Inglês, Chelsea goleia o Arsenal

Diretor do Corinthians detona negociação com Drogba: "Muito amadora"

Kane decide novamente, Tottenham vence e se isola em segundo no Inglês



Em sintonia, os Citizens iniciaram com o mesmo volume de jogo e velocidade na frente da última partida (contra o West Ham). Por falar no setor ofensivo, formado pelo insinuante trio Sterling, Sané e Gabriel Jesus, ele foi muito bem abastecido pelos meio-campistas, principalmente De Bruyne e Touré.



O gol dos donos da casa não tardou a sair. Logo nos primeiros minutos, após bela jogada individual de David Silva, Jesus esbanjou oportunismo e saudou a rede: 1 a 0. Mesmo com o grande domínio da posse de bola, o time de Pep Guardiola, contudo, pouco criou na primeira etapa.



Após uma provável chacoalhada do técnico Paul Clement no vestiário, o Swansea enfim ameaçou e, em sua primeira finalização, com Sigurdsson, obrigou Caballero a trabalhar — e muito bem.



Passado o susto, o City se organizou para voltar a dominar as ações. Jesus, como referência, fazia bem o papel de pivô, enquanto Agüero, que o assistia do banco, entrou para atuar ao lado do brasileiro - Sterling foi quem saiu.



Sem contundência, os mandantes focaram em administrar a vantagem na reta final. Mas ela chegou a cair por terra. Destaque dos galeses, Sigurdsson resolveu arriscar de novo, de fora da área, e deixou tudo igual.



Quando os torcedores presentes já se conformavam com o frustrante empate, Jesus salvou, ouvindo as orações locais. Já nos acréscimos, o atacante ex-Palmeiras aproveitou o rebote de Fabianski e deu a vitória.



Agora, o torcedor do Manchester City terá que esperar até a próxima segunda-feira para acompanhar Gabriel Jesus e companhia de novo. No dia 13, visita o Bournemouth. Na véspera, o Swansea recebe o Leicester.

*LANCEPRESS