Com meta ambiciosa, Renault apresenta carro para 2017

Fórmula-1

A Renault foi o segundo time a revelar a pintura de seu novo carro para a temporada de 2017. Em um evento realizado em Londres, o time francês reuniu seus diretores, pilotos e até o ex-piloto Alain Prost, que hoje atua como sócio do lado esportivo da marca.

O carro é uma mistura de preto e amarelo, muito parecido com o carro de 2010. A exemplo da Sauber, o R.S. 17 também tem a tampa do motor com a aerodinâmica da "barbatana". O bico do carro é semelhante ao da versão anterior.

A equipe promete que o carro será mais competitivo, com a nova versão de motor, totalmente remodelado, após o fiasco de 2016. A meta é terminar o Mundial de Construtores entre as cinco primeiras equipes, depois de ter sido apenas a nona colocada entre 11 times do grid em 2016.

O modelo R.S. 17 foi revelado em uma cerimônia que contou com a presença dos pilotos titulares, o alemão Nico Hulkenberg, e o britânico Jolyon Palmer.

O terceiro piloto da equipe será o russo Sergey Sirotkin, que já chegou a andar pela equipe em algumas sessões de treinos livre na temporada passada.

*LANCEPRESS