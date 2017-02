Com proposta alta, Rooney se aproxima de clube chinês

Oferta asiática

Atualmente lesionado, Wayne Rooney deve mesmo se transferir para a China. Nesta quarta-feira, os jornais britânicos The Sun e Mirror anunciaram que, com proposta do Tianjin Quanjian em mãos, o atacante deve jogar na Ásia em breve.

Mais um indício de que os dias de Rooney no Old Trafford estão contados é o tom do discurso de José Mourinho. O técnico do Manchester United, que antes garantia a permanência do camisa 10, agora desconversa sobre a hipótese.

Leia mais:

Interesse do Barcelona pode esfriar renovação de Sampaoli com o Sevilla

Goleiro vietnamita é suspenso por levar três gols de propósito

Boca Juniors já pensa em retorno de Tevez da China

De fora da partida desta quarta-feira diante do Saint-Étienne, pela Liga Europa, Rooney receberá cerca de 750 mil libras por semana (pouco mais de R$ 2,8 milhões) caso acerte com o time chinês, que é comandado por Fabio Cannavaro.